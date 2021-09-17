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Haberler Spor Kızılcabölükspor 3 puana odaklandı

Kızılcabölükspor 3 puana odaklandı

Kızılcabölükspor 3 puana odaklandı

17.9.2021

3. Lig 2. Grup'taki ilk 2 maçında 1 puanla yetinen ve taraftarlarını üzen Kızılcabölükspor'da gözler 19 Eylül Pazar günkü İskenderunspor maçına çevrildi. Maça odaklanan sarı-kırmızılılarda tek hedef 3 puan. 2 maçta 1 gol atıp kalesinde 4 gol gören Mekik, hafta içindeki çalışmalarda takım olarak defansif çalışmalara ağırlık verdi. Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda gerçekleşen antrenmanda tecrübeli teknik direktör Hasan Şermet, futbolcularıyla idmanda özel olarak ilgilendi. Şermet, "İyi futbol ve galibiyet hedefliyoruz. Bunu başaracak kadroya sahibiz" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP
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