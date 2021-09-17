Menemen çok mutlu

TFF 1. Lig'de üç maçlık mağlubiyet serisinin ardından önceki gün ligin iddialı ekiplerinden Manisa FK'yı 2-0 mağlup eden Menemenspor'da büyük mutluluk yaşanıyor. Sahaya 6 oyuncusunu değiştirerek çıkan İzmir ekibinin teknik direktörü Cenk Laleci rakiplerini iyi analiz ettiklerini kaydederek "Maçtan önce Manisa FK'nın oyununu, tarzlarını ve eksiklerini analiz ettik. Takımımızı bu analizler doğrultusunda yönlendirdik ve evimizde galip geldiğimiz için mutluyuz" dedi. 3 haftadır alınan mağlubiyetler hakkında da konuşan Laleci, "Adanaspor maçından önce 11 günlük kursa gittiğim için maça zar zor yetiştim. Olmadığım dönemde yaşanan bazı disiplinsizliklerden dolayı en kötü oyunumuzu oynadık. Tüm bunlara rağmen maçtan sonra oyunculara bir serzenişte bulunmadan çalışmalarımıza devam ettik.

"BANDIRMA MAÇI ŞANSSIZLIKTI"

Bandırma maçını son dakikalarda yediğimiz golden dolayı şanssızlık olarak değerlendiriyorum. Ümraniye maçında ise topla oynama oranımız iyi olmasına rağmen yan top zaaflarımızdan dolayı kaybettik" şeklinde konuştu. Manisa FK maçının ardından çalışmalarına ara vermeden devam eden sarı-lacivertliler pazartesi günü oynayacakları Ankaragücü maçını da kazanıp bir seriye imza atmak istiyor.

"KİM İYİYSE O OYNAYACAK"

MANİSA FK maçında oyuncu rotasyonuna giden Cenk Laleci, "Takımımda herkesi her an oynayacak şekilde hazırlıyorum. Hiç kimse sadece isminden ötürü forma giymeyecek. Antrenmanlarda gösterdiği performansa göre kim iyiyse o oynayacak" şeklinde konuşurken, görev verdiği genç oyuncuları hakkında ise "6 kişilik rotasyonda Sinan, Kerem ve Cem gibi genç isimlere de şans verdim. Gençlerin oynaması gerek. Ülkemizin böyle genç isimlere ihtiyacı var. Görev verildiğinde ellerinden geleni yaptıklarını ve yapacaklarını görmüş olduk" diye konuştu.

■ BERKE ÖZBAY