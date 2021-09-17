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Haberler Spor Nazillispor bu kez Mesut Toros’a rakip

Nazillispor bu kez Mesut Toros’a rakip

Nazillispor bu kez Mesut Toros’a rakip

17.9.2021

2. Lig Beyaz Grup'ta sezona 2'de 2 ile başlayıp zirveye ortak olan Nazilli Belediyespor, takımı geçen sezon 3. Lig'de mucizevi bir şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Mesut Toros'a bu kez rakip olacak. Siyah-beyazlı ekip, pazar günü Toros'un çalıştırdığı Amed Sportif deplasmanına çıkacak. Geçen sezona Fethiyespor'un dümeninde başlayan Toros, Muğla temsilcisinden liderken ayrıldıktan sonra siyahbeyazlı ekipte göreve başladı. Zirvenin 9 puan gerisinde olan Siyah İnciler, Toros'la son 6 maçı kazanıp mucizevi bir şekilde şampiyon oldu. Bu sezon başında kulübüyle yeniden el sıkışan tecrübeli teknik adam, ardından yaşanan sıkıntı nedeniyle ayrılıp Diyarbakır ekibinin başına geçti. Nazilli'yle yolu yine aynı grupta kesişen Toros, yeni takımıyla ilk 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Geçen sezon Toros'la başladığı galibiyet serisini bu sezon da devam ettirip 8 maça çıkaran Nazilli'de zorlu deplasman öncesi İlyas, Aytaç, Sefa, Hasan ve Efe'nin tedavileri sürüyor.

■ İHSAN KARATAŞ

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