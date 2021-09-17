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Haberler Spor Pınar Cup başlıyor

Pınar Cup başlıyor

Karşıyaka’nın ev sahipliğinde yapılacak şampiyonada ilk maçta Beşiktaş Icrypex, Igokea BK ile karşılaşacak. Pınar Karşıyaka ise 18.30’da Büyükçekmece ile kozlarını paylaşacak. Final ise yarın 17.30’da oynanacak

17.9.2021

Karşıyaka, ligde sezonun başlamasına 1 hafta kala son provayı Pınar Cup'ta yapacak, taraftarı ile uzun bir aradan sonra kavuşacak. ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın her sezon öncesi geleneksel olarak ev sahipliği yaptığı ve büyük heyecana sahne olan Pınar Cup, bugün başlıyor. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki organizasyonda ilk gün saat 16.00'da Beşiktaş Icrypex-Igokea BK, saat 18.30'da Pınar Karşıyaka- Büyükçekmece maçı oynanacak.

FİNAL MAÇI YARIN
İlk günün kaybedenleri yarın saat 15.00'te üçüncülük maçında mücadele edecek. Kazananlar ise saat 17.30'daki finalde karşı karşıya gelecek, galip gelen kupanın sahibi olacak. Kombine kart sahibi taraftara açık olacak kupada koronavirüs salgını nedeniyle az sayıda günlük maç bileti satılacak.

AŞI OLMAYAN İZLEYEMEYECEK
Taraftarlara salona girişte HES kodu ve aşı sorgulaması yapılacak. Çift doz korona virüs aşılarını yaptıran taraftarlar, 14 günlük aşı takvimlerini tamamlamaları şartıyla tribüne girebilecek. 12 yaş altı çocuklar ise maçlara alınmayacak. Turnuva boyunca maçlar Pınar Karşıyaka resmi YouTube kanalından da canlı olarak yayınlacak.

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