Pınar Cup başlıyor

Karşıyaka, ligde sezonun başlamasına 1 hafta kala son provayı Pınar Cup'ta yapacak, taraftarı ile uzun bir aradan sonra kavuşacak. ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın her sezon öncesi geleneksel olarak ev sahipliği yaptığı ve büyük heyecana sahne olan Pınar Cup, bugün başlıyor. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki organizasyonda ilk gün saat 16.00'da Beşiktaş Icrypex-Igokea BK, saat 18.30'da Pınar Karşıyaka- Büyükçekmece maçı oynanacak.

FİNAL MAÇI YARIN

İlk günün kaybedenleri yarın saat 15.00'te üçüncülük maçında mücadele edecek. Kazananlar ise saat 17.30'daki finalde karşı karşıya gelecek, galip gelen kupanın sahibi olacak. Kombine kart sahibi taraftara açık olacak kupada koronavirüs salgını nedeniyle az sayıda günlük maç bileti satılacak.

AŞI OLMAYAN İZLEYEMEYECEK

Taraftarlara salona girişte HES kodu ve aşı sorgulaması yapılacak. Çift doz korona virüs aşılarını yaptıran taraftarlar, 14 günlük aşı takvimlerini tamamlamaları şartıyla tribüne girebilecek. 12 yaş altı çocuklar ise maçlara alınmayacak. Turnuva boyunca maçlar Pınar Karşıyaka resmi YouTube kanalından da canlı olarak yayınlacak.