  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Yarı final aşkına

Yarı final aşkına

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finalde İrlanda Cumhuriyeti ile TSİ 14.00’de kapışacak

Yarı final aşkına

17.9.2021

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde, bugün İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın D Grubu ikinci maçında İtalya'yı 11-0 yenerek adını çeyrek finale yazdıran millilerin mücadelesi TSİ 14.00'de başlayacak.

Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak. İlk maçta da Gürcistan'ı 10-0 yenen milliler, iki maçta rakip filelere 21 gol atıp, kalesinde hiç gol görmeyerek grup lideri olarak çeyrek finale çıkmıştı. 2017 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kaldıran Ampute Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Şampiyonası'nda da ikinci olma başarısı göstermişti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yarı final aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.