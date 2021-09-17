Yarı final aşkına

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde, bugün İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın D Grubu ikinci maçında İtalya'yı 11-0 yenerek adını çeyrek finale yazdıran millilerin mücadelesi TSİ 14.00'de başlayacak.

Müsabaka TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak. İlk maçta da Gürcistan'ı 10-0 yenen milliler, iki maçta rakip filelere 21 gol atıp, kalesinde hiç gol görmeyerek grup lideri olarak çeyrek finale çıkmıştı. 2017 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kaldıran Ampute Milli Futbol Takımı, 2018 Dünya Şampiyonası'nda da ikinci olma başarısı göstermişti.