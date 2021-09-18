Almanlar Mesut Özil’i öne çıkardı

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden BİLD: "Özil'in dönüşü! Önce gol sonra gerginlik. Üzücü olan tek şey Mesut Özil'e atılan maddelerdi. Mesut buna öpücük ile karşılık verdi" ifadelerini kullanırken KİCKER, "Özil attı, Lammers eşitledi, Trapp kurtardı... Maçın sonlarındaki VAR dramasının ardından Frankfurt, Fenerbahçe karşısında bir puanı kurtardı" dedi. SPORT.DE ise "Eski dünya şampiyonu Mesut Özil, Eintracht Frankfurt'un Avrupa sahnesine galibiyetle dönüşüne engel oldu" manşetini attı.