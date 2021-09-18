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Haberler Spor Almanlar Stefan Kuntz’a izin verdi

Almanlar Stefan Kuntz’a izin verdi

Almanlar Stefan Kuntz’a izin verdi

18.9.2021

Stefan Kuntz'un Türkiye'de çalışabilmesi için Almanya Futbol Federasyonu'ndan onay çıktı. Federasyon, Kuntz'un Türkiye ile anlaşması halinde mevcut sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu. Federasyondan yapılan açıklama şöyle; "Stefan Kuntz'un, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü olarak çalışmayı kabul etmesi halinde, oybirliğiyle U21 Takımı'ndaki teknik direktörlük görevi sonlandırılacaktır. Federasyon olarak, Stefan Kuntz'un Almanya U21 Milli Takımı'ndaki başarısı ve Türkiye ile olan özel ilişkisi nedeniyle, kariyerindeki bir sonraki adımına engel olmak istemiyoruz. Sözleşmeden erken ayrılma olasılığı da, Alman ve Türk futbolu arasındaki dostluğun göstergesidir."

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