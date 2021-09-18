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Haberler Spor Denizlili minik judocular coştu

Denizlili minik judocular coştu

Denizlili minik judocular coştu

18.9.2021

ORDU'DA gerçekleşen ve 25 ilden 183 sporcunun minik, ümit, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde katıldığı Görme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası'nda, Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü'nden 50 kg'da Enes Malik Tuluk Türkiye Şampiyonu oldu. +73 kg'da Ali Osman Kabak ise Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyaya uzandı. Bir diğer Denizlili sporcu Ali Osman Kabak ise +73 kg'da Türkiye Şampiyonluğunu son anda kaçırarak ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı.

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