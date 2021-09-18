Fileye damga vuracaklar

MUĞLA Karya Gençlik ve Spor Kulübü, Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde Muğla'yı temsil edecek. Türkiye Basketbol Federasyonu'na başvurularını yaptıklarını belirten Muğla Karya Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İlker Cömert, Muğla'da kadın basketbolu alanında büyük bir açık olduğunu söyledi. Cömert, "Biz önce bünyemizdeki Muğla Basketbol Akademi Spor okullarına kız basketbolcuları da almaya başladık. Ligdeki çalışmalarımızın yanı sıra alt yapıda da kızlarımızı basketbol ile buluşturmak istiyoruz. İnşallah Muğlalı basketbol severleri yeniden hafta sonları basketbol heyecanı ile buluşturacağız" diye konuştu. Muğla temsilcisi C Grubu'nda İzmir BŞB, Turgutlu Belediyespor, Kepez Belediye ve Isparta İskuder Tekespor ile mücadele edecek.

■ FERDİ YAVUZ