Konyaspor yeni transferlerini tanıttı

4 maçta 10 puan toplayan ve henüz mağlubiyet yaşamayan Konyaspor, takıma yeni transfer edilen oyuncularını bir toplantı düzenleyerek tanıttı. Toplantıda takıma yeni katılan Antalyaspor'dan Serdar Gürler, Olympiakos'tan Ahmed Hassan, Al Wahda'dan Mpoku, Rizespor'dan Michalak, Gençlerbirliği'nden Soner Dikmen, Ankaragücü'nden Çekiçi, Çorum'dan Nafican Yardımcı, Altınordu'dan Oğulcan Ülgün ve 1922 Konyaspor'dan Ekrem Kayılıbal tanıtıldı. Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen, Konyaspor'un yeni sezona iyi bir başlangıç yaptığını belirterek, "Kulübümüze fazla maliyet getirecek transferlerden kaçındık. Birçok kulüp limitlere takılırken bizim hala 10 milyon TL'nin üzerinde transfer limitimiz söz konusudur. Bunu da gerekli gördüğümüz takdirde ara transfer döneminde kullanabiliriz" şeklinde konuştu.