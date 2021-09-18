Kuşadası’na moral

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 4 puanla ikinci sırada bulunan Kuşadasıspor'da yönetim ile futbolcular, yarın Özer Türk Stadı'nda oynanacak Yomra Spor maçı öncesi öğle yemeğinde bir araya gelerek moral depoladı. Siyah-beyazlı ekibe Kuşadası'nın en köklü işletmelerinden olan bir restorantın ortakları Siyami Sertaç Sesli, Süleyman Sami Demiroğlu ve Hasan Arslan bir jest yaparak öğle yemeği düzenledi. Kuşadasıspor Teknik Direktörü Gürkan Ferhatoğlu, "Yemek, takımımıza moral oldu. Yemekten dolayı işletme sahiplerine teşekkür ediyoruz, önümüzdeki galibiyeti onlara armağan edeceğiz" diye konuştu.