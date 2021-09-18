Manisa çıkış arıyor

TFF 1. Lig'de sezona 3 maçta 3 galibiyetle başladıktan sonra Erzurumspor ve Menemen'e yenilerek düşüşe geçen Manisa FK, bugün Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda Kadir Sağlam'ın yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports Max HD 1'den canlı olarak görev yapacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren Tormin maçta görev alamayacak. Teknik direktör Serkan Özbalta son maçlarda yaşanan kayıpları telafi edeceklerini belirterek, "Evimizde kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyoruz. Moral ve motivasyonumuzu yüksek tutup sahada elimizden geleni yapacağız. Futbolcularıma güvenim tam. Üç puan bizim olacak" diye konuştu.



3. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Manisa FK ile Bandırmaspor, bugünkü maçla 3. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip daha önce 2018-2019 sezonunda 2. Lig Kırmızı Grup'ta karşılaştı. Deplasmanda oynanan ilk randevu 0-0 tamamlandı. Rövanş maçında ise Manisa FK, rakibini 3-0 yendi. Ligde geride kalan 5 maçta istatistiklerde Manisa FK, rakibi Bandırma'ya karşı üstünlüğü var. Ege ekibi yüzde 63 top oranına sahip olmasıyla ilk sırada yer alıyor. Manisa ekibi ayrıca yüzde 84 ile başarılı pas yüzdesiyle de yine ligde zirvede.



GÖZLER ORGİLL'DE

Manisa FK'nın sezon başında Antalyaspor'dan aldığı Orgill, Bandırmaspor karşısında suskunluğunu bozacak. Manisa temsilcisinin ligin ilk maçında İstanbulspor'u deplasmanda 4-3 yendiği karşılaşmada 3 gol atan Jamaikalı 31 yaşındaki futbolcu, ardından görev yaptığı son 4 maçta ise fileleri havalandıramadı.