Mas güreşinde heyecan başlıyor

Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2021 Dünya Mas Güreşi Şampiyonası'nın ikinci ayağı bugün İstanbul'da başlayacak. Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek ve iki gün sürecek şampiyona yarın sona erecek. Şampiyonada 9 erkek ve 5 kadın kategorisi olmak üzere toplamda 14 kategoride müsabakalar yapılacak. Müsabakalarda 15 ülkeden 200 sporcu mücadele edecek. Etkinlik alanlarında, ücretsiz olarak iki gün boyunca okçuluk, ok savaşları, binicilik ve geleneksel çocuk oyunları etkinlikleri düzenlenecek. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Amacımız bütün dünyada geleneksel sporların ve oyunların ihyasına katkıda bulunmak. Bunu yaparken her ülkenin, her milletin kendi kültürüne sahip çıkmasının saygın olduğunu ve bundan doğacak öz güvenin milletler arasında, toplumlar arasında dayanışmayı, iş birliğini, dialoğu güçlendireceğini düşünüyoruz" dedi.