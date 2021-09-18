  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Nazilli Belediye’de Kar’ın güveni tam

Nazilli Belediye’de Kar’ın güveni tam

Nazilli Belediye’de Kar’ın güveni tam

18.9.2021

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2'de 2 yapan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Kadir Kar, yarın Amed Sportif'le oynanacak deplasman maçı öncesi takımına güveniyor. Karşılaşmanın zor olacağını dile getiren Kadir Kar, "Her iki takım da sahada kazanmak için mücadele edecekler. Biz gerekli önlemlerimizi alacağız. İnşallah bizim için çok önemli olan bu karşılaşmada tüm oyuncularımız, özellikle defans ve golcülerimiz görevlerini en iyi şekilde yaparlar. İnşallah hedefimize ulaşarak Nazilli'ye döneriz. Biz zirveden uzaklaşmak istemiyoruz. Tam aksine liderlik koltuğuna oturmak istiyoruz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nazilli Belediye’de Kar’ın güveni tam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.