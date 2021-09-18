Turgutluspor çıkış arıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı ilk 2 maçı kaybederek sezona kötü bir başlangıç yapan Turgutluspor, bugün Sarıyer deplasmanında çıkış arayacak. Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda Eren Gökmen'in yöneteceği maç saat 16.00'da başlayacak. Ligde henüz puanla tanışamayan Kasaba'da teknik direktör Kazım Akgün, kazanmaktan başka düşünceleri olmadığını söyledi. Henüz yolun başında olduklarını belirten Akgün, "Ligin ilk 2 haftasında sahadan puan ya da puanlarla ayrılamamamız çok üzücü. Gönül isterdi ki öne geçtiğimiz maçları kazanalım. Ligin ilk 2 haftasında oynadığımız maçlarda girdiğimiz pozisyonları gole çevirebilseydik puan ya da puanlar alabilirdik. Ancak bu kez bunu gerçekleştireceğiz" dedi.