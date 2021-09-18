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Haberler Spor TVF Pro Beach start alıyor

TVF Pro Beach start alıyor

TVF Pro Beach start alıyor

18.9.2021

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu ve Dikili Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilecek olan TVF Pro Beach Tour Dikili Etabı bugün başlayacak. Kadınlarda ve erkeklerde 16 takımın mücadelesine sahne olacak. Dikili Plaj Sporları Tesisleri'nde gerçekleştirilecek olan karşılaşmalar TVF Voleybol TV Youtube kanalından yayınlanacak. Kadınlar ve erkeklerde toplam 80 bin TL para ödülünün verileceği organizasyon, yarın oynanacak final maçlarının ardından sonlanacak.

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