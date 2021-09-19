A Milli Takım’da Stefan Kuntz dönemi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım teknik direktörlüğü görevi için Alman Stefan Kuntz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.



Federasyondan yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takım teknik direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır." denildi.



İmza töreninin yarın saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenleneceği belirtildi.



2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyetin ardından Şenol Güneş ile yollar ayrılmıştı.

İşte TFF tarafından yapılan o açıklama:

TFF Yönetim Kurulumuz, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır.



İmza töreni 20 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir.



Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz.

STEFAN KUNTZ KİMDİR?

Anlaşmaya varılan Stefan Kuntz, Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.

Kuntz 95-96 sezonunda Beşiktaş forması giymişti.