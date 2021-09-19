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Haberler Spor Bornova Belediye Manisa’ya teslim

Bornova Belediye Manisa’ya teslim

Bornova Belediye Manisa’ya teslim

19.9.2021

TBL Federasyon Kupası C Grubu'nda Bornova Belediye Karşıyaka, Manisa BŞB'ye mağlup oldu: 76-60. İlk çeyreği 18-13 geride geçen yeşil-beyazlılar, ikinci periyotta farkı ilk devrenin sonunda çift hanelere çıkmasına engel olamadı: 42-30. Üçüncü çeyrekte Manisa BŞB farkı açtı, son bölüme Bornova 57-45 mağlup girdi. Son periyotta tutunamayan yeşilbeyazlılar, 76-60 kaybetti. Bornova'da, Arca ve Eyüp Can 15'er, Ali 13 sayıyla dikkat çekti. İzmir temsilcisi, bugün 15.45'te Balıkesir BŞB, yarın 15.15'te Antalya Güneşi'yle karşılaşacak.
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