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Haberler Spor Bucaspor’un konuğu Pendik

Bucaspor’un konuğu Pendik

Şampiyonluğu hedefleyen İzmir ekibi rakibini saat 19.00’da evinde ağırlayacak

Bucaspor’un konuğu Pendik

19.9.2021

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Akhisarspor'u 2-0 yenerek ilk galibiyetini elde eden Bucaspor 1928, bugün evinde Pendikspor'la kozlarını paylaşacak. Cemil Şeboy Stadı'nda Levent Gümüşdere'nin yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak.

ÜÇ PUAN İSTİYORUZ
Maçın bilet fiyatları VIP 10, kapalı 5, maraton tribünü ise 3 TL olarak belirlendi. Teknik direktör Tolga Doğantez, Akhisarspor galibiyetinin anlam kazanabilmesi için Pendikspor karşısında da mutlak 3 puan almaları gerektiğini söyledi. Doğantez, "Bu maçı da kazanarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

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