Ege’de kritik sınav

TFF 1. Lig'de bugün çok önemli bir maç oynanacak. Hafta içi mesaisinde deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-2 yenilerek yeniden düşme hattına gerileyen Altınordu ile son iki maçını kazanan Denizlispor, bugün Bornova Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak randevuda Mert Güzenge düdük çalacak. Karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports Max1 kanallarından ekranlara gelecek. Müsabakanın biletleri numaralı tribün 30, VIP 100 TL'den satışa çıktı. İzmir ekinde kırmızı kart cezalıları Metehan ve Sami kadroda yer almayacak. Denizli temsilcisinde cezası süren Erdal forma giyemeyecek

Ligde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alan Altınordu 4 puanla 16. sırada yer alıyor.

İlk 3 maçını kaybettikten sonra 2'de 2 yapan 6 puanlı Denizlispor ise 11. basamakta yer buldu. Denizlispor daha üstün Altınordu ile Denizlispor 32. kez birbirine rakip olacak. Horoz'un Altınordu'ya karşı galibiyetlerde 11-8 üstün durumda. İki takım arasındaki 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı

NEFESLER TUTULDU

İzmir'de oynanan 14 karşılaşmada 4 galibiyet elde eden yeşilsiyahlılar, 5 maçı kaybetti, 5 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. İki takım en son 2019-2020 sezonunda kupada rakip oldu. Denizli'deki karşılaşma 2-2 biterken, İzmir'deki müsabakayı Denizlispor 5-3 kazanıp tur atladı. Denizlispor 31 maçta 42 gol atarken, kalesinde ise 35 gol gördü.