TFF 2. ve 3. Lig'de bugün Ege takımları kritik maçlara çıkacak. Program şöyle: 2. Lig Beyaz Grup: 15.30 1922 Konya-Akhisarspor, 15.30 Zonguldak Kömürspor-Uşakspor, 17.00 Amed Sportif-Nazilli Belediyespor. Kırmızı Grup: 16.00 Bodrumspor-Ergene Velimeşespor, 16.00 Somaspor-Afjet Afyonspor. 3. Lig 1. Grup: 15.00 Batman Petrolspor- Bergama Belediyespor. 2. Grup: 16.00 Kuşadasıspor-Yomraspor, 16.00 Kızılcabölüksporİskenderunspor. 3. Grup: 15.30 İçel İdmanyurdu-Fethiyespor.
Ikinci ve Üçüncü Lig’de zor pazar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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