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Haberler Spor Ikinci ve Üçüncü Lig’de zor pazar

Ikinci ve Üçüncü Lig’de zor pazar

Ikinci ve Üçüncü Lig’de zor pazar

19.9.2021

TFF 2. ve 3. Lig'de bugün Ege takımları kritik maçlara çıkacak. Program şöyle: 2. Lig Beyaz Grup: 15.30 1922 Konya-Akhisarspor, 15.30 Zonguldak Kömürspor-Uşakspor, 17.00 Amed Sportif-Nazilli Belediyespor. Kırmızı Grup: 16.00 Bodrumspor-Ergene Velimeşespor, 16.00 Somaspor-Afjet Afyonspor. 3. Lig 1. Grup: 15.00 Batman Petrolspor- Bergama Belediyespor. 2. Grup: 16.00 Kuşadasıspor-Yomraspor, 16.00 Kızılcabölüksporİskenderunspor. 3. Grup: 15.30 İçel İdmanyurdu-Fethiyespor.
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