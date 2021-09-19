Manisa tatsız tuzsuz

TFF 1. Lig'de Erzurum BŞB ve Menemenspor'a mağlup olarak yara alan Manisa Futbol Kulübü, 6. hafta mücadelesinde evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'a da 3-1'lik skorla boyun eğdi, düşüş devam etti. 15. dakikada kazanılan serbest atışta topun başına geçen Akabueze harika vurdu, Bandırmaspor öne geçti: 0-1. 29'da soldan Doğan Can topu penaltı noktasına gönderdi, Ahmet kafayı vurarak topu kornere atarak tehlikeyi uzaklaştırdı. 33'te Sertaç'ın ceza sahasına gönderdiği topa Hakan kafayı vurdu kaleci Gökhan topu kornere atarak gole izin vermedi. 34'te Pucko'nun şutunu kaleci Muhammet Birkan sektirdi dönen topu Doğan Can filelere gönderdi: 0-2. 39'da Kubilay sol çaprazdan sert şut çekti, kaleci Gökhan topu kornere çeldi. Mücadelede ilk yarı Bandırmaspor'un 2-0 üstünlüğü ile kapandı.

LANDEL'DEN MÜTHİŞ GOL

60. dakikada Bandırmaspor ani geliştirdiği atakta Akabueze topu Manaj'a verdi. Manaj sol çaprazdan sert vurdu kaleci Muhammet Birkan topu kornere çeldi. 63'te Pucka'nın derinleme pasını alan Manaj topu kalecinin üstünden aşırtmak istedi kale yerine auta attı. 76'da Akabueze'nin pasını alan Landel ceza yayı üzerinde Manisa defansını çalımladı ve sol ayağıyla muhteşem vurdu: 0-3. 86'da Diallo'nun ortasında Okan'ın kafa şutunda top kaleci Gökhan'da kaldı. 90+4'te Mehmet'in şutu kaleci Birkan'dan döndü Kerim önüne gelen topu kaleye gönderdi, top az farkla yandan auta çıktı. 90+5'te Okan göğsüyle topu arkadaşı Sertaç'a bıraktı. Sertaç skoru belirledi: 1-3. ■ KENAN MOLLA

DEVER ORGİLL ŞOKU

Manisa FK'da, Menemenspor maçında sakatlanan ve mücadeleye devam edemeyen Jamaikalı golcü Dever Orgill. Bandırmaspor maçı kadrosuna alınmadı. Orgill'in yerine hücumda Kemal Rüzgar görev yaptı. Siyah-beyazlılarda, son idmanda sakatlanan Erhan Kara da kadroda yer alamdı. Erhan'ın yerine de sol bekte Özgör Çek oynadı. Manisa FK'nın son gün transferlerinden Fransız stoper Loick Landre maç kadrosuna alınırken, sakatlıkları nedeniyle Guevin Tormin, Marvin Gakpa ve Mehmet Uysal yoktu. Bandırmaspor'da Kerim Avcı'nın yerine Mehmet Özcan, Burak Süleyman'ın yerine Matej Pucko ilk 11'de sahaya çıktı.

MİNİ YORUM Ümit Yöney

YABANCILAR MANGASI

MANİSA FK'da ne yazık ki kadro mühendisliği çok kötü yapılmış. 8 yabancı oyuncu alınmış, sahada sadece 1'i oynuyor, Nino Kouter. O da vasatın altında. Dever Orgill ilk hafta 3 gol attı, sakat olduğu için yok. Formsuz Andre Sousa yedek. Loick Landre ilk kez kadroya alınıyor. Demba Diallo kayıp, sizi hedefe götürecek isim değil. Serge Tebekou bekleninin çok altında. Guevin Tormin ve Marvin Gakpa da sakatlıkları nedeniyle ortada yok. Kısacası Manisa FK bu lige çok yabancı kalmış. Yönetim ve teknik heyet 1. Lig'in ne kadar mücadeleci, sert geçtiğini şampiyonluk havasında unutup, dalmışlar rüyaya. Yabancı oyuncu alıyorsan, sahada farklılık yaratacak, sana maç kazandıracak. Kimse kusura bakmasın formsuz oyuncuların topluluğu Manisa FK, Süper Lig hayali görmesin. Oynanan oyun ortada. Türkler de yabancılara ayak uydurmuş. Futbolcu sahada kötü koşamaz, kötü pas veremez. Kaleciniz tutuğu topu elinden bırakamaz. Milyonları harcayan Manisa FK'nın sahada he oynadığını anlayamadık. 90 dakikada bir tane hücum varyasyonu yok. Bu takım bu lige çok yabancı. Bunun tek sorumlusu teknik heyettir.