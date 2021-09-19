Petkimspor, Bursa Cup’ta üçüncü oldu

ING Basketbol Süper Lig temsilcisi Aliağa Petkimspor, Frutti Extra Cup'un üçüncülük maçında Almanya ekibi Alba Berlin'i 90-89 mağlup etti, moral depoladı. İlk gün Darüşşafaka'ya 72-64 mağlup olan, ikinci gün Semt 77 Yalovaspor karşısında 73-68'lik skorla kazanan Petkimspor, Alba Berlin karşısında ilk periyotu 27-24 geride geçti. Karşılıklı sayılarla geçilen maçta devreyi de 50-47 mağlup tamamlayan Petkimspor, üçüncü periyotu da 71-67 geride tamamladı. Son çeyrekte müthiş çekişme yaşandı, İzmir ekibi salondan 90-89 galip ayrılıp üçüncülüğü elde etti. Petkim'de, Wright Foreman 19, Peyton Aldridge 16, Demtrius Gonger 14, Darko Palninic 13 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

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