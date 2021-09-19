ING Basketbol Süper Lig temsilcisi Aliağa Petkimspor, Frutti Extra Cup'un üçüncülük maçında Almanya ekibi Alba Berlin'i 90-89 mağlup etti, moral depoladı. İlk gün Darüşşafaka'ya 72-64 mağlup olan, ikinci gün Semt 77 Yalovaspor karşısında 73-68'lik skorla kazanan Petkimspor, Alba Berlin karşısında ilk periyotu 27-24 geride geçti. Karşılıklı sayılarla geçilen maçta devreyi de 50-47 mağlup tamamlayan Petkimspor, üçüncü periyotu da 71-67 geride tamamladı. Son çeyrekte müthiş çekişme yaşandı, İzmir ekibi salondan 90-89 galip ayrılıp üçüncülüğü elde etti. Petkim'de, Wright Foreman 19, Peyton Aldridge 16, Demtrius Gonger 14, Darko Palninic 13 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Petkimspor, Bursa Cup’ta üçüncü oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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