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Son dakika: Ampute Milli Takımı Avrupa şampiyonu

Son dakika haberi...Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, 2021 EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Son dakika: Ampute Milli Takımı Avrupa şampiyonu
DHA

19.09.2021, 22:16

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN AVRUPA ŞAMPİYONU AMPUTE MİLLİ TAKIMI'NA TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı şampiyon olarak tamamlayan milli takımımızı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda zirvede yer alarak üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan milli takımımızı tebrik ediyorum. Gaziler Günü sebebiyle başta gazilerimiz olmak üzere tüm ülkemizi gururlandıran bu başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Sporun her branşında, her kategorisinde tek hedefimiz olan Ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırma onurunu yaşayan millilerimizin her birini, verdikleri emek için, döktükleri ter için tekrardan kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

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