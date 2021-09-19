Turgutluspor yine kayıplarda

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona kötü başlayan ve ilk iki maçında Sivas Belediyespor ve Bayburt Özel İdare'ye 2-1'lik skorlarla mağlup olan Turgutluspor 3. hafta mücadelesinde deplasmanda Sarıyer'e de 2-1'lik sonuçla teslim oldu. İlk yarıda Sarıyer etkili oynadı. 15. dakikada İbrahim Halil'in golüyle 1-0 geriye düşen Kasaba, devreyi geride kapattı. 51. dakikada Orhan'ın golüyle fark ikiye çıktı: 2-0. İkinci yarıda baskıyı artıran Turgutluspor, hücumlardan boş döndü. 90+4. dakikada Berat'ın golü sadece skoru değiştirmeye yetti, Turgutluspor 2-1 mağlup olarak ilk üç haftada puanla tanışamadı.

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