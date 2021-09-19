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Haberler Spor Türkiye Kupası’nda program belli oldu

Türkiye Kupası’nda program belli oldu

Türkiye Kupası’nda program belli oldu

19.9.2021

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu müsabakalarında mücadele edecek Ege takımlarının programı belli oldu. Maçlar 28, 29 ve 30 Eylül tarihlerinde oynanacak. 28 Eylül Salı: 14.00 Karbel Karaköprü- Kızılcabölükspor (Faruk Çelik Spor Kompleksi), 14.30 Nevşehir Bld-Fethiyespor (Gazi). 29 Eylül Çarşamba: 14.00 Ağrı 1970-Kuşadasıspor (Vali Lütfü Yeğenoğlu), 15.00 Bergama Belediyespor-Sancaktepe Belediyespor (Menemen İlçe). 30 Eylül Perşembe: 19.00 Kardemir Karabükspor-Karşıyaka (Dr. Necmettin Şeyhoğlu).
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