Türkiye Kupası’nda program belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu müsabakalarında mücadele edecek Ege takımlarının programı belli oldu. Maçlar 28, 29 ve 30 Eylül tarihlerinde oynanacak. 28 Eylül Salı: 14.00 Karbel Karaköprü- Kızılcabölükspor (Faruk Çelik Spor Kompleksi), 14.30 Nevşehir Bld-Fethiyespor (Gazi). 29 Eylül Çarşamba: 14.00 Ağrı 1970-Kuşadasıspor (Vali Lütfü Yeğenoğlu), 15.00 Bergama Belediyespor-Sancaktepe Belediyespor (Menemen İlçe). 30 Eylül Perşembe: 19.00 Kardemir Karabükspor-Karşıyaka (Dr. Necmettin Şeyhoğlu).