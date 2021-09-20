Aydın şampiyon

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuşadası'nda düzenlenen Kadınlar Balkan Kupası finalinde Sırbistan ekibi OK Jedinstvo'yu 3-0 yenerek organizasyonu şampiyon tamamladı. Kosova ekibi Drita Gjilan ve Romanya'dan CSO Voluntari 2005'i 3-0'lık skorlarla geçen ve finale adını yazdıran Aydın'ın Sultanları, Sırbistan ekibi OK Jedinsvo'yu da 3-0 yendi. Aydın BŞB, final mücadelesinin setlerini 25-19, 25-17 ve 25-15 kazandı. Mavi-beyazlılar bu sonuçla, CEV Kadınlar Challenge Kupası'na katılmaya da hak kazandı, bayram yaptı. Aydın Büyükşehir Belediyespor'a kupasını, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz ile Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel tarafından verildi.

■ İHSAN KARATAŞ