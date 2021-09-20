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Aydın şampiyon

Kosova ekibi Drita Gjilan ve Romanya'dan CSO Voluntari 2005'i set vermeden yenen Aydın BŞB, Sırbistan takımı OK Jedinstvo’yu da rahat geçti, sezona muhteşem başladı.

Aydın şampiyon

20.9.2021

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuşadası'nda düzenlenen Kadınlar Balkan Kupası finalinde Sırbistan ekibi OK Jedinstvo'yu 3-0 yenerek organizasyonu şampiyon tamamladı. Kosova ekibi Drita Gjilan ve Romanya'dan CSO Voluntari 2005'i 3-0'lık skorlarla geçen ve finale adını yazdıran Aydın'ın Sultanları, Sırbistan ekibi OK Jedinsvo'yu da 3-0 yendi. Aydın BŞB, final mücadelesinin setlerini 25-19, 25-17 ve 25-15 kazandı. Mavi-beyazlılar bu sonuçla, CEV Kadınlar Challenge Kupası'na katılmaya da hak kazandı, bayram yaptı. Aydın Büyükşehir Belediyespor'a kupasını, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz ile Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel tarafından verildi.

■ İHSAN KARATAŞ

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