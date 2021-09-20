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Haberler Spor Balıkesirspor evinde Keçiörengücü önünde

Balıkesirspor evinde Keçiörengücü önünde

Balıkesirspor evinde Keçiörengücü önünde

20.9.2021

TFF 1. Lig'de sezona Boluspor'u yenerek 3 puanla başladıktan sonra çıktığı 3 maçı da kaybeden Balıkesirspor, 6. haftanın kapanış mücadelesinde Başkent ekibi Keçiörengücü'nü ağırlıyor. Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki kritik mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Emre Kargın. Bal-Kes'te sakatlığı süren kaleci Atilla Özmen dışında eksik bulunmuyor. Maç TRT Avaz ve beINsports Max2 kanallarından ekrana gelecek.

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