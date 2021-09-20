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Bodrumspor seriye taktı

Yıldızlar topluluğu yeşil beyazlılar, Yekta'nın golüyle devreyi üstün kapattı. İkinci yarıda Samet ve Adem Metin’in golleri zaferi perçinledi, Bodrum bayram yaptı.

Bodrumspor seriye taktı

20.9.2021

2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk 2 maçını kazanıp sezona iyi bir giriş yapan Bodrumspor, evinde Ergene Velimeşespor'u 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı. 12. dakikada gelişen Bodrumspor atağında Halil İbrahim'in ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla auta çıktı. 25'te Yekta'nın ceza sahası dışından vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 43'te Bodrumspor'un kullandığı kornerde Burhan, kaleci Ahmet'le karşı karşıya kaldı, fırsatı değerlendiremedi ve ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 58'de gelişen Bodrumspor atağında ikinci yarıda oyuna giren Harun'un sağ kanattan ortasında defansa ve kaleciye çarpan top Samet'in önünde kaldı. Samet'in vuruşu skoru 2-0 yaptı. 66'da Süleyman'ın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı. 77'de Celal'in yerine oyuna giren Omar, 1 dakika sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşu kaleciden döndü, Adem Metin tamamladı: 3-0. Maç bu skorla sona erdi. Ev sahibi Bodrumspor, 3'te 3 yaparak puanını 9'a çıkardı ve lider Sivas Belediyespor'un ardından zirve ortaklığını paylaştı.

■ ADEM ÜLKER

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