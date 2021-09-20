Bodrumspor seriye taktı

2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk 2 maçını kazanıp sezona iyi bir giriş yapan Bodrumspor, evinde Ergene Velimeşespor'u 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı. 12. dakikada gelişen Bodrumspor atağında Halil İbrahim'in ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla auta çıktı. 25'te Yekta'nın ceza sahası dışından vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. 43'te Bodrumspor'un kullandığı kornerde Burhan, kaleci Ahmet'le karşı karşıya kaldı, fırsatı değerlendiremedi ve ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 58'de gelişen Bodrumspor atağında ikinci yarıda oyuna giren Harun'un sağ kanattan ortasında defansa ve kaleciye çarpan top Samet'in önünde kaldı. Samet'in vuruşu skoru 2-0 yaptı. 66'da Süleyman'ın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı. 77'de Celal'in yerine oyuna giren Omar, 1 dakika sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşu kaleciden döndü, Adem Metin tamamladı: 3-0. Maç bu skorla sona erdi. Ev sahibi Bodrumspor, 3'te 3 yaparak puanını 9'a çıkardı ve lider Sivas Belediyespor'un ardından zirve ortaklığını paylaştı.

■ ADEM ÜLKER