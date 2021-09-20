Fethiye dört köşe

3. Lig 3. Grup'ta geçen hafta Esenler Erokspor'u 5-1 mağlup ederek kendine gelen Fethiyespor, 3. haftada deplasmanda İçel İdmanyurdu'nu uzatmalarda bulduğu gollerle 4-2 mağlup etti, yükselişini sürdürdü. 45+2. dakikada Nurettin'in golüyle ilk devreyi 1-0 önde tamamlayan Fethiyespor, 48. dakikada Murat Can'a engel olamadı: 1-1. 70. dakikada Fethiyespor, Serhan'ın golüyle bir kez daha öne geçti: 1-2. 86. dakikada Batuhan skora yine denge getirdi: 2-2. 90+5. dakikada sahneye Ali Han çıktı, Fethiyespor deplasmanda üçüncü kez üstünlüğü yakaladı: 2-3. 90+7. dakikada yine Ali Han maçın skorunu belirledi, Fethiyespor gurbette 4-2 kazandı.

■ ERDOĞAN CANKUŞ