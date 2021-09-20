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Fethiye dört köşe

Lacivert-beyazlı takım, İçel İdmanyurdu deplasmanından Ali Han (2), Nurettin ve Serhan’ın attığı gollerle zaferle dönmeyi başardı, şampiyonluk iddiasını da kanıtladı

Fethiye dört köşe

20.9.2021

3. Lig 3. Grup'ta geçen hafta Esenler Erokspor'u 5-1 mağlup ederek kendine gelen Fethiyespor, 3. haftada deplasmanda İçel İdmanyurdu'nu uzatmalarda bulduğu gollerle 4-2 mağlup etti, yükselişini sürdürdü. 45+2. dakikada Nurettin'in golüyle ilk devreyi 1-0 önde tamamlayan Fethiyespor, 48. dakikada Murat Can'a engel olamadı: 1-1. 70. dakikada Fethiyespor, Serhan'ın golüyle bir kez daha öne geçti: 1-2. 86. dakikada Batuhan skora yine denge getirdi: 2-2. 90+5. dakikada sahneye Ali Han çıktı, Fethiyespor deplasmanda üçüncü kez üstünlüğü yakaladı: 2-3. 90+7. dakikada yine Ali Han maçın skorunu belirledi, Fethiyespor gurbette 4-2 kazandı.

■ ERDOĞAN CANKUŞ

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