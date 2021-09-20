Kuntz, A Milli Takım’da

Türkiye A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Alman Stefan Kuntz oldu. Şenol Güneş'in istifasının ardından yerli ve yabancı birçok isimle görüşen Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım teknik direktörlüğü görevi için Stefan Kuntz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Son olarak Almanya 21 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştıran 58 yaşındaki teknik adam bugün resmi sözleşmeye imza atacak. Federasyondan yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulumuz, A Milli Takım teknik direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır." denildi.

İMZA TÖRENİ SAAT 15.00'TE

İmza töreninin bugün 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenleneceği belirtildi. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda deplasmanda Hollanda karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyetin ardından Şenol Güneş ile yollar ayrılmıştı.