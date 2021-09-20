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Haberler Spor Kuşadasıspor fırtına estirdi

Kuşadasıspor fırtına estirdi

Siyah-beyazlı ekip, Yomraspor’u Yiğit, Ozan ve Eren’in golleriyle geçip evinde 3 puan sevinci yaşadı

Kuşadasıspor fırtına estirdi

20.9.2021

3. Lig 2. Grup'ta Kuşadasıspor, üst üste ikinci galibiyetini evinde Yomraspor'u 3-0 yenerek aldı. 4. dakikada Yiğit Gökoğlan'ın golü ile Kuşadasıspor 1-0 öne geçti. 34. dakikada sağ kanattan etkili gelen Kuşadası'nda Yiğit Gökoğlan'ın ceza sahası içine açtığı ortada Ali Öztürk ceza sahası yayındaki Emre'ye indirdi. Emre'nin gelişine sert şutunda top az farkla auta çıktı. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı, Kuşadasıspor soyunma odasına 1-0 önde gitti. 72'de Kuşadası ceza sahası yakınlarından sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta Hasan Çelik ceza sahası içine ortaladı Galip'in kafa vuruşunda top ağlara girerken, yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı, gol geçersiz sayıldı. 86. dakikada Özer Ozan, sahneye çıktı, Kuşadasıspor'u rahatlattı: 2-0. 90+2. dakikada Eren'in golü galibiyeti perçinledi, Kuşadasıspor 3-0 kazandı. Bu skorla yılllar sonra döndüğü profesyonel ligde 3 haftada namağlup 7 puana ulaşan siyah-beyazlı ekip, grupta zirveye çıktı.

■ ÜMİT ÖZMEN

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