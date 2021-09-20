Manisa Büyükşehir çeyrek finale çıktı

TBL Federasyon Kupası C Grubu'nda ilk maçında Bornova Belediye Karşıyaka'yı 76-60'lık skorla mağlup eden Manisa BŞB, ikinci sınavında Antalya Güneşi'ni 89-49'luk skorla geçti, ikide iki yapıp çeyrek finali garantiledi. Karşılıklı sayılarla başlayan ilk periyotta 4. dakikayı 8-7 önde geçen yeşil-beyazlı takım, Berkay, Williamson ve Ahmet Fatih'in sayılarıyla farkı açtı. İlk periyotu 17-9 üstün kapatan Manisa BŞB, ikinci periyotta savunmayı daha da sertleştirdi. Recep'in basketiyle 15. dakikada farkı 13 sayıya çıkartan (29-16) Manisa BŞB, devreyi de 38-19 önde tamamladı.



RAKİP BUGÜN BALIKESİR BŞB

Üçüncü periyotta Williamson, Ahmet Fatih ve Berkay'la sayılar üretmeye devam eden Manisa BŞB, 25. dakikada farkı 25 sayıya çıkarttı: 50-25. Son bölüme 65-34 galip giren yeşil-beyazlılar, son periyotta da hız kesmedi, maçı 89-49 kazanarak, çeyrek final bileti aldı. Murat ve Hüseyin Akın 12'şer, Ahmet Fatih 11, Williamson 10, Watkins 9, Berkay ve Mustafa Baki 8'er sayıyla skora katkı yaptı. Manisa BŞB, bugün saat 13.00'te Balıkesir BŞB'yle liderlik karşılaşmasına çıkacak.