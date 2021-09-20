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Haberler Spor Manisa FK’da moraller bozuk

Manisa FK’da moraller bozuk

Manisa FK’da moraller bozuk

20.9.2021

TFF 1. Lig'de sezonun ilk 3 haftasında 9 puan toplayan ve 2. Lig'de namağlup şampiyon olduğu geçen sezondan beri 39 maç yenilgi yüzü görmeyen Manisa Futbol Kulübü, bir hafta içinde çöküşe geçti. Milli aranın ardından ligin 4. haftasında evinde Erzurumspor BŞB'ye 1-0 yenilerek ilk mağlubiyetini alan ve unvanını kaybeden siyahbeyazlılar, ardından üst üste Menemenspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'a kaybetti, son 3 haftada puanla tanışamadı.

ÖZBALTA'NIN KOLTUĞU SALLANIYOR
Hafta içi mesaisinde Menemen'e deplasmanda kaybettikten sonra son olarak evinde Bandırmaspor'a 3-1 yenilen Manisa FK zirveden de uzaklaştı. Sezona iddialı girmesine rağmen devamını getiremeyen Manisa FK'da moraller taban yaptı. Teknik direktör Serkan Özbalta'nın alınan yenilgilerden dolayı yönetime rapor vereceği bildirdi. Geçen sezon takımı 2. Lig'de zafere taşıyan Özbalta'nın koltuğunun sallantıda olduğu iddia edilirken, birçok teknik adamın Manisa FK'nın son maçını izlediği vurgulandı.

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