Mas Güreşi nefes kesti

DÜNYA Etnospor Konfederasyonunun ev sahipliğinde Dünya Mas Güreşi Federasyonu tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen 2021 Mas Güreşi Dünya Kupası'nın ikinci ayağı tamamlandı. Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonun ikinci ve son gününde oynanan müsabakaları Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile diğer davetliler takip etti. 12 ülkeden yaklaşık 150 sporcu mücadele ettiği organizasyonda 9'u erkek ve 5'i kadın olmak üzere toplam 14 kategoride müsabakalar yapıldı. Oldukça heyecanlı geçen karşılaşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Bilal Erdoğan, organizasyonun kapanış töreninde yaptığı konuşmada, Mas Güreşi Dünya Kupası'nın ilk kez Türkiye'de düzenlendiğinin altını çizerek "Dünya Mas Güreşi Federasyonunun bir etkinliğini İstanbul'da yapmasından memnuniyet duyuyoruz. Mas güreşini ilgiyle izlediğinizi ve çocuklarınızın beğendiğini belirliyoruz. Bütün sporculara başarılar diliyorum. Mas güreşinin dünyada büyüyerek ve güçlenerek ilerlemesinde federasyona ve özellikle Yakutistanlı kardeşlerimize her türlü desteği vereceğimizi söylemek istiyorum. Madalya kazanan sporcuları tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.