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Haberler Spor Nazilli Belediye potada güçlendi

Nazilli Belediye potada güçlendi

Nazilli Belediye potada güçlendi

20.9.2021

TÜRKİYE Basketbol Erkekler 2. Ligi'nde (TB2L) mücadele edecek Nazilli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı'nda transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar, son olarak Asya Kartalları'ndan tecrübeli oyuncu Mesut Kadir Çipa'yı transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Mesut Kadir Çipa'ya hayırlı olmasını, başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." 2.05 metre boyunda 33 yaşındaki pivot, Darüşşafaka, Mersin BŞB, Pİ Koleji, Trabzonspor, Sakarya BŞB, Petkimspor, Frutti Extra Bursaspor, Muğla Orman, Antalyaspor, OGM Orman, Erzurum BŞB ve TED Ankara Kolejliler formalarını giydi.

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