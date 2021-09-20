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Haberler Spor Nazilli Belediyespor Amed’e teslim oldu

Nazilli Belediyespor Amed’e teslim oldu

Nazilli Belediyespor Amed’e teslim oldu

20.9.2021

2. Lig Beyaz Grup'ta ikide iki yapan Nazilli Belediyespor, deplasmanda Amed Sportif'e çarpıldı: 1-0. İlk devresi golsüz sona eren mücadelede siyah-beyazlılar, 69'da kullanılan köşe vuruşunda Mehmet Aleaddinoğlu'nun kafa vuruşuyla 1-0 geriye düştü. Kalan dakikalarda Nazilli beraberlik için yüklendi ancak girdiği pozisyonları değerlendiremedi, puansız döndü.

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