Nazilli Belediyespor Amed’e teslim oldu

2. Lig Beyaz Grup'ta ikide iki yapan Nazilli Belediyespor, deplasmanda Amed Sportif'e çarpıldı: 1-0. İlk devresi golsüz sona eren mücadelede siyah-beyazlılar, 69'da kullanılan köşe vuruşunda Mehmet Aleaddinoğlu'nun kafa vuruşuyla 1-0 geriye düştü. Kalan dakikalarda Nazilli beraberlik için yüklendi ancak girdiği pozisyonları değerlendiremedi, puansız döndü.