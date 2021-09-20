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Haberler Spor Somaspor geriye düştü pes etmedi

Somaspor geriye düştü pes etmedi

Somaspor geriye düştü pes etmedi

20.9.2021

2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona 2'de 2'yle başlayan Somaspor, evinde iki farklı yenik duruma düştüğü maçta Afjet Afyonspor önünde 1 puanı uzatmalarda kurtardı: 3-3. Konuk ekibin gollerini 2. dakikada Melik ile 5 ve 49. dakikalarda Erhan attı. Soma, bu gollere ilki penaltıdan olmak üzere 26 ve 61'de Yusuf Abdioğlu ile 90+4'te İbrahim'le karşılık verdi.

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