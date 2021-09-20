Somaspor geriye düştü pes etmedi

2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona 2'de 2'yle başlayan Somaspor, evinde iki farklı yenik duruma düştüğü maçta Afjet Afyonspor önünde 1 puanı uzatmalarda kurtardı: 3-3. Konuk ekibin gollerini 2. dakikada Melik ile 5 ve 49. dakikalarda Erhan attı. Soma, bu gollere ilki penaltıdan olmak üzere 26 ve 61'de Yusuf Abdioğlu ile 90+4'te İbrahim'le karşılık verdi.