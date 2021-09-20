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Haberler Spor Uşakspor 10 kişiyle deplasmanda güldü

Uşakspor 10 kişiyle deplasmanda güldü

Uşakspor 10 kişiyle deplasmanda güldü

20.9.2021

2. Lig Beyaz Grup'ta ilk iki haftada galibiyete ulaşamayan Uşakspor, 84 dakika 10 kişi oynadığı mücadelede Zonguldak Kömürspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti, kendine geldi. 6. dakikada kaleci Umut kırmızı kart gördü, Aşigo 10 kişi kaldı. 44. dakikada Mehmet'in golü Uşakspor'a bayram yaşattı: 1-0.

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