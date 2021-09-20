2. Lig Beyaz Grup'ta ilk iki haftada galibiyete ulaşamayan Uşakspor, 84 dakika 10 kişi oynadığı mücadelede Zonguldak Kömürspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti, kendine geldi. 6. dakikada kaleci Umut kırmızı kart gördü, Aşigo 10 kişi kaldı. 44. dakikada Mehmet'in golü Uşakspor'a bayram yaşattı: 1-0.
Uşakspor 10 kişiyle deplasmanda güldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.