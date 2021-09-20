Yalıkavakspor Görele’yi rahat geçti

THF Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde sezona Kastamonu Belediye yenilgisiyle başlayan Yalıkavakspor, ikinci haftada Görele Belediyesi'ni deplasmanda 29-23 yendi. Görele İlçe Spor Salonu'ndaki maçta ilk devreyi 14-11 önde tamamlayan Deniz'in Kızları, maçı 29-23 kazanıp ilk galibiyetini elde etti. Muğla temsilcisinde, Nurşah Sancak 8, Fatma Gül Sakızcan 5, Yasemin Şahin 4, Didem Hoşgör ve Kübra Yılmaz 3'er, Dunja Tasic ve Valeriia Baranik 2'şer, İlke Yıldız ve Sinam Yapıcı 1'er gol kaydetti.