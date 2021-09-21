Bergama puana sevindi

3. Lig 1. Grup'ta Batman Petrolspor deplasmanından 1 puanla dönen Bergama Belediyespor'da, oynanan futbol ve alınan puan kurmayları mutlu etti. Penaltı kaçırdıklarını, ardından geriye düştüklerini belirten ikinci başkan Şerif Topal, "Tek dezavantajımız, takımı geç kurmamız. Takım henüz tam olarak hazır değil. Zamkana ihtiyacımız var" dedi. Batman'da iyi futbol sergilediklerini belirten Topal, "Maça iyi konsantre olduk. Penaltı kaçırdık, geriye düştük ama pes etmedik. Deplasmanda baskılı oynadık, kazanabilirdik ama olmadı. Yenemedik ama en azından yenilmedik. Deplasmandan puanla döndüğümüz için mutluyuz. Gelecek haftalarda daha iyi bir takım izleteceğiz" diye konuştu. İç saha maçlarını Menemen'de oynadıklarını ve Ekim ayında stadın bakıma alınacağını vurgulayan Topal, "4 maç için stat arayışındayız. Somaspor ile görüşeceğiz" diye konuştu.



■ ÜMİT YÖNEY

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