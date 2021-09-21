Beşiktaş A.Demir virajında

Süper Lig'de 6. hafta maçında lider Beşiktaş, Adana Demirspor'u konuk edecek. Beşiktaş-Adana Demirspor maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş-Adana Demirspor maçı beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Süper Lig'de son olarak 1994-1995 sezonunda karşılaşan iki ekip, tam 27 sezon aradan sonra yeniden ligde karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de geride kalan 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puan toplayan Beşiktaş, averaj farkıyla Trabzonspor'un önünde liderlik koltuğuna oturuyor. Adana Demirspor ise 5 maçta 5 puan toplayarak 15. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezon başında Adana'da oynanan hazırlık karşılaşması 1-1'lik beraberlikle sona ermişti.

LİG TARİHİNİN EN FARKLI GALİBİYETİ

İki takım arasında 15 Ekim 1989 tarihinde İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşma lig tarihine geçmişti. Beşiktaş rakibini Metin (3), Ali (4) ve Feyyaz'ın (3) attığı gollerle 10-0 mağlup ederken, bu sonuç Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyeti olarak kayıtlardaki yerini aldı. İki takımın oynadığı son resmi karşılama ise 2014- 2015 sezonunda Türkiye Kupası'ndaydı. Adana Demirspor ilk maçta rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başarırken, Beşiktaş rövanş maçını deplasmanda 4-1 kazanarak tur atlayan taraf olmuştu.