Bodrum fırtınası

2 Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bodrumspor, 3'te 3 yaparak zirve yarışına ağırlığını koymaya başladı. Sezon başında şampiyonluk hedefiyle Süper Lig tecrübesi olan birçok deneyimli futbolcuyu kadrosuna katan yeşil-beyazlılar, evinde Ergene Velimeşespor engelini 3-0'lık skorla geçerek puanını 9'a yükseltti.



5 YILIN EN İYİSİ

İlk iki maçında Afjet Afyonspor'u sahasında 2-1, Diyarbekirspor'u da deplasmanda 2-0 yenen Bodrumspor, geçen sezondan beri dümende olan teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde müthiş bir çıkış yakaladı. Üçte üç yapan ve 2. Lig Kırmızı Grup'ta averajla 2. sırada bulunan Bodrumspor, 2. Lig'de son 5 sezon içinde en iyi sezon başlangıcını yaptı. 2018-2019 sezonunda 3 maçta 6 puan toplayan ve 3. sırada bulunan yeşil-beyazlılar, ilk 3 haftalar baz alındığında 2017-2018 sezonunda 4 puanla 10., 2019-2020 sezonunda 2 puanla 14., 2020-2021 sezonunda da 3 puanla 15. sırada yer aldı. Takımının performansında çok memnun olduğunu dile getiren Tahsin Tam, "Sezon başlarında oynanan maçlar zorlu geçer. Biz bu süreci kazanarak atlatıyoruz. Seri galibiyetleri sürdürmek en büyük hedefimiz. Bodrum bu sene şampiyonluk hedefine ulaşacak. Bunu başaracak güçteyiz" dedi. Bodrumspor, ligde 4. haftada 26 Eylül Pazar günü Sakaryaspor deplasmanına çıkacak.

SÜPER LİG HEDEFİYLE YOLA ÇIKTIK

Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, 2. Lig'de bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmediklerini söyledi. Efsane bir takım kurduklarını ve sezona da harika başladıklarını belirten başkan Karakaya, "Biz bu yola 1. Lig hedefiyle değil, Süper Lig'e çıkmak için girdik. Bodrum nasıl turizmde Süper Lig'de ise, futbolda da en üst ligde olmayı hak ediyor. İnşallah bu iyi başlangıcın devamını getirir maratonu mutlu bitiririz" diye konuştu.



■ ÜMİT YÖNEY