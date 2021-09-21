Bursaspor’un yeni hocası Tamer Tuna

TFF 1. Lig'de henüz 6. hafta geride kaldı ama Bursaspor, üçüncü teknik direktörü dümene geçirdi. Sezona Mustafa Er yönetiminde başlayan, ikinci hafta sonunda takımın başına Fatih Tekke'yi getiren yeşil-beyazlılar, Tuzlaspor randevusu sonrası bir kez daha teknik değişime gitti. Bursaspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüzde teknik direktörlük görevini üstlenen Fatih Tekke ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Fatih Tekke ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantılarında başarılar dileriz." Fatih Tekke'nin gönderilmesinin ardından Bursaspor'un yeni teknik direktörü Tamer Tuna oldu. Bursaspor yönetimi takımın başına UEFA-Pro lisansı sahibi TamerTuna ile anlaşmaya vardı. 45 yaşındaki Tamer Tuna daha önce Süper Lig'de Göztepe, Sivasspor ve Antalyaspor'da görev yapmıştı.

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