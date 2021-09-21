Cimnastikte 7 finalde madalya kazanamadık

İtalya'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular yarıştıkları 7 finale çıktı, madalya elde edemedi. Büyükler kategorisinde Nazlı Özgör ve Nihatcan Gül, çiftlerde 21.200 puanla 5. oldu. Tek kadınlar finalinde yer alan Nil Deniz Bal 20.500 puanla, grup finalinde yarışan Nazlı Özgör, Nihatcan Gül, Erkut Ergin, Mehmet Utku Çırak ve Ahmet Çoruh ise 20.416 puanla 7. sırayı aldı. Gençler trioda Şimal Seyman, Okay Arsan ve Göktürk Balcı, 19.400 puanla şampiyonayı 4. tamamladı. Şimal Seyman, tek kadınlar finalinde ise 20.100 puanla 6., çiftler finalinde de partneri Okay Arsan'la 19.600 puanla 7. oldu. Çiftlerde Ekin Zeren Fırat ve İsmail Altıparmak ikilisi ise 19.400 puanla yarışmayı 8. olarak bitirdi.

KENAN MOLLA