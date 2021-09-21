Denizlili judocular zirveye abone oldu

Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü, madalyalara ambargo koyuyor. 23 ilden 183 sporcunun katıldığı ve Ordu'da gerçekleşen Görme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonası'nda Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Kulübü'nün sporcularından Enes Malik Tuluk +50 kiloda Türkiye Şampiyonu olurken, Ali Osman Kabak ise +73 kiloda Türkiye ikinciliğini elde etti. Denizlili minik judocular Enes Malik ve Ali Osman'ın başarıları kentte büyük sevinç yaşattı. Şampiyonada dereye giren sporcuları kutlayan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, sporcuların kulübüne, antrenörlerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

■ SEBAHATTİN ALP