Denizlispor kahroldu

TFF 1. Lig'de sezona 3 yenilgiyle başladıktan sonra yeni transferlerinin sahne almasıyla üst üste 2 maçını kazanan Denizlispor, Altınordu deplasmanında sert fren yaptı. Eyüpspor ve Adanaspor karşısında alınan 2-0'lık zaferlerin ardından deplasmanda 10 kişi kalan Altınordu'ya karşı öne geçmesine rağmen maçın uzatma bölümünde yediği golle mağlup olan yeşilsiyahlı ekip taraftarının tepkisini çekti. İzmir'de ev sahibi ekipte Yusuf Arslan 16. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışında kalmasıyla Denizlispor avantaj elde etti. Rakibi 10 kişi kalan Horoz, 44. dakikada yeni transferlerinden Djedje'nin attığı golle mücadelede ilk devreye 1-0 üstün girdi.



SERHAT GÜLPINAR'A TEPKİ

İKİNCİ yarıda kabusu yaşayan Denizlispor, maçın büyük bölümünü eksik oynayan rakibi önünde önce 47. dakikada beraberlik, ardından uzatmanın 90+5. dakikasında ise mağlubiyet golünü kalesinde gördü. Ligde çıktığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 yenilgisi bulunan Horoz, haftayı 6 puanda kapattı. Denizli ekibinde 10 kişi kalan rakip önünde alınan mağlubiyet keyifleri kaçırdı. Maçın büyük bölümünde 1 kişi eksik mücadele eden rakibe karşı öne geçilen müsabakada alınan malubiyet taraftarı isyan ettirdi.



7'SER BİN TL'LİK PRİMDEN OLDULAR

DENİZLİSPOR, TFF 1. Lig'de üçte üç yapma fırsatını Altınordu deplasmanında elinin tersiyle iterken, yeşil-siyahlı futbolcularda büyük bir primden oldu. Yeşil-siyahlı futbolcular Altınordu maçından 1 puanla ayrılsaydı 4'er bin, galibiyetle ayrılsaydılar 7'şer bin lira kazanacaklardı. Denizlispor yönetimi Eyüpspor ve Adanaspor maçlarının galibiyet primleri toplamı 23'er bin lira ile birlikte 30'ar bin lira dağıtacaktı. İzmir deplasmanından uansız dönülünce Denizlisporlu futbolcular büyük üzüntü yaşadı. Kulüp başkan Mehmet Uz, primleri soyunma odasında dağıtmaktan vazgeçti. Ayrıca alınan mağlubiyete ceza ise yönetimde görüşülecek.