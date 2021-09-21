Fethiyespor gücünü gösterdi

3. Lig 3. Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fethiyespor, ilk hafta Kırıkkale Büyük Anadoluspor deplasmanında 3-1'lik şok mağlubiyet yaşadıktan sonra üst üste güçlü rakiplerini gole boğdu. Geçen hafta evinde grubun iddialı ekiplerinden Esenler Erokspor'u 5-1 yenen lacivert-beyazlılar, İçel İdmanyurdu'nu deplasmanda 4-2'yle geçti. Son iki maçta 9 gol atan Fethiyespor, 6 puanla ikinci sıraya tırmanırken teknik direktör Selahaddin Dinçel, çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi. Teknik patron Dinçel, "İlk maçın şokunu çabuk atlattık. Takımın gücünü biliyorduk. Biz sezon başında yeni bir yapılanmaya gittik. Geçmişte bizimle olan, birlikte çalıştığımız güvendiğimiz oyuncuları kadromuza kattık. Fethiye'nin özlediği şampiyonluk için kenetlendik. Bir galibiyetle bahar gelmiyor. Devamını getirip istediğimiz şampiyonluğa ulaşacağız. Fethiye bayrakları hazırlasın" diye konuştu.



■ ERDOĞAN CANKUŞ

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