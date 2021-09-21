Galatasaray karışık

Kasımpaşa ve Trabzon maçlarında iki farkla öne geçtikten sonra skoru koruyamayan ve sahadan birer puanla ayrılan G.Saray'da Alanya yenilgisi sonrası kriz başladı. Diagne'nin maçtan önce yaptığı paylaşım nedeniyle kadroya alınmaması, maç sırasında tribündeki taraftarların kötü performans gösteren oyunculara tepki göstermesi ve yuhalaması, formsuz oyuncuların çokluğu takımdaki dengeleri bozdu.



DİAGNE RAHAT DURMUYOR

Halil'in transferinden sonra teknik direktör Fatih Terim tarafından ilk 11'de tercih edilmeyen ve önceki günkü müsabakada kadroya alınmayan Diagne, Alanyaspor maçından sonra da tepki çeken bir paylaşım yaptı. Maç sonrası eğlenceli bir görüntü paylaşan Senegalli forvet, daha sonra sosyal medya hesabını kapattı. Terim'in Diagne ile kararı merak ediliyor.



FATİH TERİM ÇİLEDEN ÇIKTI

Aytemiz Alanyaspor maçında Yedlin'in ardından, Ryan Babel ve Ömer Bayram'ın da ıslıklanması ve karşılaşma sonrası bile bunun devam etmesi, hatta tepkilerin "üzerindeki formayı çıkar" demeye kadar ileri gitmesi, teknik direktör Fatih Terim'i de çileden çıkardı. Karşılaşma sonrası konuşan Terim de "Oyunculara protesto yükselmesi normal değil. Emre Akbaba'yı bu yüzden kaybettik. Oyuncuları bu şekilde kazanamayız" diyerek taraftara tepki gösterdi.

11 DEĞİŞİYOR

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, yarın oynanacak Kayserispor maçında rotasyona gidecek. Forvette Halil Dervişoğlu'nu dinlendirecek olan deneyimli çalıştırıcı, Mohamed'e forma şansı verecek. Yedlin'in kötü performansından memnun olmayan Terim, sağ bekte Alpaslan'a görev verecek. Feghouli ve Emre Kılınç ise 11'e geri dönecek. Taylan ve Morutan kenara gelecek.