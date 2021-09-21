Haydi Altay

Süper Lig'de son maçını galibiyetle tamamlayan Altay, 6. hafta mücadelesinde bugün deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'ndaki maç bugün saat 17.00'de başlayacak. Hakem Ümit Öztürk'ün düdük çalacağı mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı olarak yayınlanacak. Lige 2'de 2 yaparak başladıktan sonra iki maçını kaybeden Altay, geçen hafta derbi mücadelesinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip ligde 9 puan ve averajla 7. sırada yer alıyor. Son maçında deplasmanda Adana Demirspor'a 3-1 yenilen Rizespor ise, ligde 5 maç sonunda henüz galibiyetle tanışamadı ve bir puanla ligin son sırasına demir attı. Rakibiyle Ligde daha önce 12 maça çıkan İzmir ekibi, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

İKİ TAKIM DA EKSİK

İKİ takımda da önemli eksiklerin olması teknik direktörlerin canını sıkıyor. Rizespor'da, sakatlığı bulunan Nathan Mozango, Ronaldo Mendes, Dabo ve Cemali Sertel kadroda yer alamayacak. Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan Altay'da tedavileri süren Rayyan, Pinares, Rodrigues, Poko ve Eren forma giyemeyecek.